Компания Vodafone Australia договорилась с компанией Nokia о проведении первых на территории Австралии (и стран Азиатско-Тихоокеанского региона в целом) полевых тестов с использованием диапазона 700 МГц

Испытания будут проходить в регионе Парраматта – как и все предыдущие тесты технологии 5G, проведенные компанией Vodafone.

В компании Nokia заявили, что использование созданного ею оборудования AirScale в сочетании с частотами столь низкого диапазона позволит улучшить стабильность и качество связи в помещениях, а также дополнит существующий ресурс телекоммуникационной компании в полосе 3.5 ГГц.

«Мы чрезвычайно рады продемонстрировать возможность использования доступного в Австралии частотного спектра в столь низком диапазоне, которое выражается в запуске первой тестовой сети 5G в полосе 700 МГц в нашем регионе», – говорит генеральный директор компании Vodafone Australia Иньяки Бероэтта.

Включение в план диапазона 700 МГц позволит расширить возможности проектируемых сетей 5G, а также поможет обеспечить увеличение ёмкости, скорости и покрытия 5G.

До сих пор диапазон 700 МГц использовался в Австралии для нужд технологии 4G.

В конце прошлого года в компании Vodafone Hutchison Australia заявили о намерении договориться с компанией Nokia о поставках оборудования, необходимого для запуска сетей 5G, после того, как решением правительства Австралии предыдущему партнёру Vodafone – компании Huawei – было запрещено осуществлять поставки оборудования для сетей 5G.

В начале марта текущего года оператор запустил сеть 5G в регионе Парраматта. Параллельно в компании Vodafone Australia проанонсировали запуск 650 новых базовых станций в Сиднее, Перте, Мельбурне, Канберре, Брисбене и Аделаиде в середине 2020 года.

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