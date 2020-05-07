Vodafone продолжает интенсивное строительство и внедрение новых технологий на сети во время карантина. В течение марта-апреля Vodafone расширил свою 4G сеть в 21 области Украины. Доступ к скоростному интернету получили жители еще 168 населенных пунктов.
В частности, за последние два месяца покрытия скоростного мобильного интернета обеспечено в населенных пунктах в следующих областях:
- Волынская: Проминь, Старая Выжевка, Дерн, Битень, Доросины, Поворск, Уховецк, Липа, Навоз.
- Днепропетровская: Шевченко, Великоалександровка, Марьянское, Мировое, Письменное, Подгородное, Софиевка, Васильевка, Васильевка-на-Днепре, Гавриловка, Гречаное, Демурино, Майское, Маломихайловка, Надеждовка, Сурско-Михайловка, Сад.
- Донецкая: Татьяновка, Дробышево, Красноторка, Анновка.
- Житомирская: Челнова.
- Закарпатская: Синяк, Жнятино, Кидеш, Симер, Великие Геевцы, Дерцен, Лохово, Макарево, Заречево, Турьи Реметы, Запсонь, Петровка.
- Запорожская: Молочанск, Благовещенка, Богатыровка, Новоалексеевка, Новоднепровка, Новополтавка, Григорьевка, Дмитровка, Степное, Терноватое.
- Ивано-Франковская: Татаров, Черче, Подгородье, Нижнев, Окно.
- Николаевская: Прибугское, Лиманы, Весняное, Прибужаны, Радостный сад, Вавилово, Первомайское, Калиновка, Грушевка, Дорошовка, Гурьевка.
- Кировоградская: Оникиево, Хмелевое, Пантаевка, Ровное, Екатериновка, Грузское, Дмитровка, Федоровка.
- Луганская: Пески, Меловатка, Тополи.
- Львовская: Дроговиж, Пески, Угерско, Водники, Волосянка, Сороки-Львовские.
- Одесская: Бурдовка, Троицкое, Алтестово, Белино, Благодатное, Броска, Выгода, Иваново, Любомирка, Мирное, Молога, Новоселовка, Старые Маяки, Лиски, Кучурган, Набережное, Знаменка.
- Полтавская: Почаевка, Подол, Великие Крынки.
- Ровенская: Кисоричи, Любинь, Набережное, Турковичи, Уездцы, Молодова Вторая, Тараканов, Антополь, Бугаевка, Александрия.
- Сумская: Кровное, Буймеровка, Синевка, Сосенка, Белка, Косовщина, Угроеды, Хухра, Красная Слобода.
- Тернопольская: Нырков.
- Харьковская: Слатино.
- Херсонская: Высокополье, Зеленый Под, Крынки, Новогригорьевка, Райское, Старая Маячка, Мирное, Малая Лепетиха, Александровка, Рубановка, Хрестовка.
- Черкасская: Степанци, Шрамковка.
- Черновицкая: Юрковцы, Зеленая, Ливинцы, Ошихлебы, Тарасовка, Драчинцы, Неполоковцы, Горбова, Рукшин, Крещатик, Яровка, Старая Жадова, Щербинцы, Михальча, Слобода, Ставчани, Верхние Становцы.
- Черниговская: Новоселовка, Новый Быков, Киенка, Дегтярники, Малая Девица, Седнев, Старый Белоус, Днепровское, Озеряны, Ягодное.
Мобильная связь и мобильный интернет стали сегодня для многих украинцев не только средством общения, но и инструментом для удаленной работы. Поэтому Vodafone Украина продолжает интенсивно расширять сеть, увеличивать ее емкость и внедрять инновационные решения:
Компания успешно ввела в коммерческую эксплуатацию в Одессе решение Huawei LTE1800 4×4 MIMO + LTE2600 4×4 MIMO Carrier Aggregation, благодаря чему Одесса достигла рекордной скорости мобильного интернета в 538 МБит/с с на частотах 1800 та 2600 МГц.
Недавно компания завершила тестирование AirScale trial на сети 4G в Киеве. При этом удалось достичь скорости передачи данных – 525 МБит/сек. AirScale – это оборудование следующего поколения от Nokia, готовое к работе с 5G.
В Харьковской области спектр LTE-1800 расширен до полосы 15+5 МГц. Динамическое расширение спектра стало возможным благодаря технологии CloudAIR. В результате средняя скорость на одного пользователя выросла более чем в 1,5 раза.
Во время карантина Vodafone также расширил емкость сети в Закарпатской области, Одессе и Одесской области, Житомирской области, а также городе Умань Черкасской области, в Днепропетровской, Херсонской, Харьковской областях и городе Кропивницкий.
Компания продолжает расширение географии покрытия во всех областях Украины. На сегодняшний день Vodafone обеспечивает покрытие 4G для более 71% жителей страны и 3G для 86% жителей Украины. География покрытия интернета четвертого поколения включает в себя 24 области Украины.
После запуска 4G абоненты Vodafone могут намного активнее пользоваться мобильным интернетом и сервисами на базе 4G, такими как стриминг HD TV, онлайн-игры, активно использовать облачные сервисы, а также новые направления: «интернет вещей», телемедицина, smart-управление энергетикой и сельским хозяйством, электронные мобильные кошельки. Новые услуги запускаются в соответствии с этапами развития сети 4G.