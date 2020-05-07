Данные отчёта, подготовленного консалтинговой фирмой Barlovento, свидетельствуют о том, что более 10 миллионов домохозяйств в Испании пользуются услугами платного телевидения – либо через традиционных операторов, либо через службы SVoD. В общей сложности, подписчиками услуг платного телевидения являются более 23 миллионов человек, что представляет собой 56.9% от всех жителей страны старше 14 лет.

Лидируют на рынке платного телевидения ОТТ платформы: 16.4 миллиона человек смотрят платный потоковый контент от Netflix, Amazon Prime Video, HBO, DAZN, Movistar Lite, Sky, YouTube Premium, Filmin, Apple TV, Mitele Plus, Atresplayer Premium, Facebook Watch, FilxOlé и StarzPlay. В совокупности их аудитория составляет 7.2 миллиона домохозяйств, или же 38.7% от общего количества домохозяйств страны.

Охват Netflix достиг отметки в 6.1 миллиона домохозяйств, а число пользователей платформы составляет 14.1 миллиона человек, среди которых 52% составляют женщины. На втором месте расположилась платформа Amazon Prime Video с аудиторией 5.9 миллиона пользователей и охватом 2.7 миллиона домохозяйств, при этом среди пользователей данной платформы большинство составляют мужчины. На третьем месте – HBO (3.8 миллиона пользователей, охват 1.8 миллиона домохозяйств), на четвёртом – DAZN (702 000 пользователей и 281 000 домохозяйств). И, наконец, пятое место принадлежит Movistar Lite – 432 000 пользователей и 195 000 домохозяйств.

В свою очередь, охват традиционных операторов платного ТВ составляет 5.2 миллиона домохозяйств (27.8% от общего количества), а количество зрителей в возрасте старше 14 лет – 12.3 миллиона.

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