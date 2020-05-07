Дочерняя компания Xiaomi готовится к выпуску одного из самых бюджетных смартфонов с поддержкой 5G. Стоимость такого гаджета, по предварительным данным, составит около 220 долларов, передает НВ.

Согласно данным, новый смартфон будет снабжен процессором MediaTek Dimensity 800 5G. Ожидается, что устройство будет выпущено по цене 1599 юаней(~$226).

«Процессор Dimensity 800 позиционируется как процессор среднего уровня. Чип состоит из четырех ядер Cortex-A76 с частотой 2 ГГц, а также четырех ядер Cortex-A55, частота которых совпадает с A76, графический процессор Mali-G77 MP4 и встроенный модем 5G», — пишет ресурс.

Кроме того, Redmi может выпустить новый вариант K30 — K30i — вероятно, ещё один смартфон с поддержкой 5G. По предварительным данным, стоить такой гаджет будет 255 долларов.

Напомним, в декабре Xiaomi пообещала выпустить 5G-смартфоны, стоимостью менее $300.

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