Подразделение Facebook, компания Oculus, работает сразу над несколькими моделями VR-шлемов Quest. Новинки будут более лёгкими и компактными, при этом с более высокой частотой обновления картинки, передает Лига.Tech.

Согласно данным, для новейшей модели Quest разработчики подберут новые материалы с целью сделать шлем более лёгким. Ожидается, что вес снизится на 10-15% до 0,5 кг.

Кроме того, Quest может получить частоту обновления изображения как у Oculus Rift — 90 Гц. Более того, специалисты тестируют модель с частотой 120 Гц, однако она является предельной. В обычных режимах шлем будет работать на частоте 90Гц, во избежание быстрого износа батареи.

«Среди других улучшений называют обновленный механизм регулировки расстояния и более удобные контроллеры для аккумуляторов. Предположительно, прототип будущей модели будет имеет четыре внешних камеры взамен пяти, как сейчас установлено на Rift S. Эти камеры будут обеспечивать шесть степеней свободы. Для проводного соединения по-прежнему будет применяться кабель Oculus Link», — пишет ресурс.

Отмечается также, что в компании ожидают прироста интереса к технологиям виртуальной и дополненной реальности в текущем году. Oculus намерен потратить на развитие AR и VR почти $19 млрд в 2020 году.

Напомним, осенью прошлого года Facebook занялась разработкой умных очков Orion. Особенность гаджета в том, что он не будет функционировать как дополнение к смартфону, а сможет полноценно его заменить.

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