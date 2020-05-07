Любимые киноленты от Alyona Alyona, Alina Pash, Павла Зиброва, Остапа и Дмитрия Ступки – теперь в рекомендациях на MEGOGO.

Отныне выбрать фильм для просмотра станет гораздо проще. На медиасервисе MEGOGO появились рекомендации от украинских музыкантов, актёров кино, телеведущих, блогеров и лидеров мнений о том, какие фильмы и сериалы стоит посмотреть, чтобы хорошо провести время дома.

Своими любимыми кинолентами поделились известные исполнители Alyona Alyona, Alina Pash, Артем Пивоваров, Jerry Heil, Павел Зибров, актеры Остап и Дмитрий Ступки, телеведущие Александра Лобода и Анатолий Анатолич, основательница бренда «Kachorovska» Алина Качоровская, блогер Диана Глостер и многие другие.

В целом, MEGOGO представил больше 20 персональных подборок от украинских звёзд и блогеров с фильмами разных жанров и предпочтений.

Так, например, среди рекомендаций от Павла Зиброва можно найти украинскую драму «Тени забытых предков» и романтичную киноленту «Унесенные ветром», от Alina Pash – мотивирующую драму «В погоне за счастьем» и оскароносный «1917», а в списке любимых фильмов Jerry Heil – хорошо известные истории про Шерлока Холмса и Гарри Поттера.

В подборки вошли как бесплатные фильмы, так и те, которые входят в подписку или доступны по поштучной продаже. Подборки можно найти прямо в разделе «Фильмы» или перейти по ссылке.

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