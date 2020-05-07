Киевстар отчитался об успехах за первый квартал текущего года. В частности, оператору удалось увеличить инвестиции в 4G и расширить покрытие сети четвертого поколения на 2 тысячи населенных пунктов, сообщает пресс-служба.

Согласно данным, капитальные затраты Киевстар за первый квартал 2020 года достигли 1,347 млрд грн, что на 37,1% больше недели было зафиксировано за аналогичный период прошлого года. Основная часть инвестиций была направлена на развитие 4G, благодаря чему сеть четвертого поколения на сегодня доступна в 11 тыс. населенных пунктах для 79% населения.

Кроме того, выросли и доходы компании — в целом за первый квартал они увеличились на 16,1% до 5 950 млрд грн (в сравнении с 1 кв. 2019 года). Большую часть этого показателя составил доход от мобильного интернета — в сравнении с первым кварталом прошлого года он вырос на 22,4%. Это свидетельствует о том, что абоненты Киевстар стали использовать больше голосовой связи и интернета.

«В 1 кв 2020 Киевстар укрепил свои позиции на телеком рынке Украины. Абоненты увеличили использование голосовой связи и интернета, что говорит об удовлетворении качеством услуг компании. Так, использование дата-трафика на абонента в среднем увеличилось на 62% в сравнении с 1 кв 2019. Количество абонентов, которые пользуются мобильным интернетом, увеличилось за этот период на 10,4% или до 17 млн. В 1 кв 2020 использование голосовой связи в расчете на абонента увеличилось на 3% до 603 минут», — сказано в пресс-релизе.

Напомним, недавно Киевстар определил населенные пункты, в которых активнее всего активнее всего используют 4G. Лидерами стали небольшие села с численностью населения 100-1000 человек. Речь идёт о населённых пунктах, в которых нет фиксированного интернета или стоимость его установки слишком высока.

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