Facebook в Перу приступила к тестированию сервиса Discover. Программа позволяет малоимущим людям получать доступ к интернету с экономией трафика, передает Зеркало Недели.

Согласно данным, сервис позволит бесплатно предоставлять жителям Перу 10 мегабайтов интернета ежедневно. Программу можно установить на компьютер или устройство на базе Android, она предоставляет доступ к тестовым версиям сайтов.

«Во время кризиса общественного здравоохранения, вызванного коронавирусом, мы считаем, что особенно важно исследовать способы помочь людям оставаться на связи и расширить доступ к медицинской информации и другим ресурсам в интернете. В рамках нашей постоянной работы по обеспечению доступа людей к точной медицинской информации ресурсы о здоровье и коронавирусе получат место на домашней странице Discover», — рассказывает менеджер по продуктам в Facebook Йоав Зееви.

Отмечается, что сервис Discover Facebook тестирует совместно с четырьмя операторами мобильной связи. Через время компании могут повысить трафик, ограниченный пока до 10 мегабайтов.

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