Google может провести ребрендинг своей операционной системы для смарт ТВ. После шести лет существования Android TV может стать Google TV, передает Andro-News.

Согласно данным, информация о возможном ребрендинге самой корпорацией Google не подтверждена. Такие слухи породила политика корпорации касательно постепенного отхрда от упоминая слова Android.

«Так, в свое время магазин приложений Android Market сменил имя на Google Play Store, а сервис Android Pay переименовали в Google Pay. Стоит также вспомнить операционную систему Android Wear для носимой электроники, которая сменила имя на Wear OS. Даже приложение Android Messages избавилось от слова Android в названии», — пишет ресурс.

Отмечается, что стремление Google к минимизации упоминания Android связана, скорее всего, с обыкновенными стереотипами. В широких массах принято ассоциировать продукцию на базе Android с чем-то не весьма престижным. Когда в то же время устройства iOS считаются премиальными и особо качественными.

Напомним, в текущем году Google представит новую телеприставку Chromecast Ultra. Главным отличием от предыдущей модели станет полноценная Android TV и пульт дистанционного управления.

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