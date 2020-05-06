Vodafone продолжает строительство и расширение спектра 4G в областях Украины. Оператор внедрил новые технологии в Одессе, благодаря чему скорость сети увеличилась, сообщает пресс-служба.

Согласно данным, усовершенствование сети позволило разогнать 4G в Одессе до рекордной скорости — 538 МБит/сек.

«Компания успешно ввела в коммерческую эксплуатацию решение на оборудовании последнего поколения компании Huawei для сети 4G в Одессе. Благодаря решению LTE1800 4×4 MIMO + LTE2600 4×4 MIMO Carrier Aggregation еще один город (после Киева), достиг рекордной скорости мобильного интернета в 538 МБит/сек с на частотах 1800 та 2600 МГц», — сказано в пресс-релизе.

Ранее компания успешно завершила тестирование AirScale trial на сети 4G в Киеве. При этом удалось достичь рекордной скорости передачи данных – 525 МБит/сек. AirScale – это оборудование следующего поколения от Nokia, готовое к работе с 5G.

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