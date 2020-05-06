Тюркские страны планируют запустить общий телеканал. Вещатель начнет работу уже в скором времени, передает Телеспутник.

Согласно данным, о запуске общего для тюркоязычных стран канала стало известно от заместителя представителя по международным вопросам организации Global Journalism Council Эльшада Эйвазлы.

В частности, он сообщил, что в первую очередь представительства телеканала будут организованы в Турции, Азербайджане, Казахстане, Узбекистане, Кыргызстане и Туркменистане.

Совместный телеканал, по словам Эйвазлы, в своей деятельности не будет акцентировать внимание на политических вопросах. Он добавил, что вопрос назначения главы телеканала находится в его ведении.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.