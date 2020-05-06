Telefonica объединяется с Liberty Global: это приведёт к появлению в Великобритании телекоммуникационного гиганта

Владельцы Virgin Media и O2 ведут переговоры о создании нового мощного игрока на британском рынке телевидения и мобильной связи, который сможет конкурировать с BT и Sky.

Telefonica объединяется с Liberty Global: это приведёт к появлению в Великобритании телекоммуникационного...

Испанская компания Telefonica ведёт переговоры с компанией Liberty Global миллиардера Джона Мэлоуна, возможным результатом которых станет слияние принадлежащего ей британского мобильного оператора O2 с кабельной сетью Virgin Media, являющейся частью империи Liberty. Об этом пишет Reuters.

Принадлежащая Джону Мэлоуну корпорация Liberty Global ведёт переговоры об объединении своего британского актива – компании Virgin Media – с оператором связи O2. Такой шаг, по мнению компетентных аналитиков рынка, приведёт к появлению на рынке мощного конкурента существующим компания BT и Sky.

В случае успеха переговоров о слиянии, на базе O2, принадлежащей испанской компании Telefónica, и Virgin Media будет создано совместное предприятие, доля собственности в котором будет распределена между участниками процесса в соотношении 50/50. При этом в Liberty Global планируют выплатить компании Telefónica определённую сумму для выравнивания доли, сообщил осведомлённый источник.

Сделка объединит 34 миллиона клиентов крупнейшего в Великобритании мобильного оператора O2, владеющего брендами Tesco Mobile и Giffgaff, с клиентской базой Virgin Media, которая насчитывает 5.3 миллиона пользователей мобильного Интернета, а также огромное количество пользователей платного ТВ и мобильной связи.

Корпорация Liberty Global, которая в последнее время пытается консолидировать или продать большую часть своих активов на территории Европы, рассматривает выход Великобритании из ЕС как возможность объединиться с конкурентами, не столкнувшись с противодействием со стороны регуляторов в Брюсселе, сообщил источник, близкий к Virgin Media.

Корпорация, основанная миллиардером Джоном Мэлоуном, который остается владельцем контрольного пакета её акций, получает более 7 миллиардов долларов от продажи активов, которые она может использовать для структурирования сделки.

Компания Telefónica, имеющая большие долги перед кредиторами, уже на протяжении нескольких лет ищет возможность избавиться от компании O2. В 2115 году компания Three – мобильное подразделение CK Hutchison – согласилось приобрести компанию за 10.25 миллиарда фунтов стерлингов, однако, позднее европейские регуляторные органы заблокировали данную сделку.

В 2015 году компания BT купила оператора мобильной связи EE за 12.5 миллиарда фунтов стерлингов, отказавшись перед этим от покупки O2.

С тех пор финансовые показатели O2 улучшились, и в Telefónica пообещали оставаться на рынке Великобритании, однако, при этом в испанской компании всё же не отбрасывают возможность заключения сделок.

Недавно в прессе проскакивала информация о том, что в корпорации Liberty Global обращались к Vodafone с предложением об объединении, однако, как стало известно, в настоящее время данные переговоры приостановлены. Возможность заключения соглашения между Virgin Media и британским филиалом Vodafone активно обсуждалась в прошлом, однако, переговоры закончились без результата из-за разного подхода участников дискуссии к оценке стоимости компаний.

Тем не менее, между Liberty Global и Vodafone в последние пять лет установились достаточно хорошие отношения – в 2016 году компании договорились о создании совместного предприятия в Нидерландах, объединившего кабельные и мобильные сети. В Великобритании в прошлом году Vodafone и Virgin Media подписали соглашение, предусматривающее совместное использование сетей, что можно рассматривать как первый шаг к полному слиянию.

В Liberty Global, Vodafone и Telefónica отказвались давать комментарии. Агентство Bloomberg первым сообщило о факте ведения переговоров.

Компанию Liberty Global рассматривают как одного из наиболее вероятных кандидатов на лидерство на британском рынке телекоммуникаций. Компания продала большую часть своих активов в Европе компании Vodafone, чтобы сосредоточить максимальное внимание на небольшом количестве рынков, среди которых, в частности, Великобритания. Согласно последним оценкам, на счетах компании – 7.4 миллиарда долларов. При этом она значительно усилила команду менеджеров Virgin Media, введя в неё людей с опытом работы в сфере мобильных и инвестиционных банковских услуг.

В отличие от большинства основных европейских рынков, в Британии по-прежнему действует четыре мобильные сети, однако, лишь одна компания – BT – объединяет в себе широкополосные сети и мобильную связь.

Генеральный директор Liberty Global Майк Фрис намекал на возможность сделки во время недавних телефонных конференций, а назначенный в прошлом году на должность генерального директора Virgin Media Луц Шюллер в комментарии изданию Financial Times заявил, что не принял руководство британской кабельной компанией «ради галочки».

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