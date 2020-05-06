Пандемия коронавируса наносит существенный удар по всему бизнесу компании Disney, однако в секторе потокового видео и прямых продаж компании наблюдается существенный рост в течение второго финансового квартала.

В частности, по состоянию на 28 марта (дата окончания второго финансового квартала для компании Disney) число подписчиков запущенной в ноябре прошлого года SVoD-платформы Disney+, достигло отметки в примерно 33.5 миллиона, а до 4-го мая оно выросло до 54.5 миллиона.

Компания Hulu завершила квартал, имея 32.1 миллиона подписчиков – на 27% больше, чем годом ранее. В эту цифру входят 3.3 миллиона подписчиков объединённой услуги Live TV-plus-SVoD от Hulu (годовой рост – 65%) и 28.8 миллиона подписчиков исключительно SVoD (рост – 24%).

Доходы компании Disney в секторе прямых продаж и в международном секторе по итогам второго квартала достигли отметки в 4.1 миллиарда долларов – при 1.1 миллиарда долларов годом ранее. Впрочем, убытки в данном секторе выросли до 812 миллионов долларов (при 385 миллионах в прошлом году) – из-за расходов, связанных с запуском платформы Disney + и консолидацией Disney в компании Hulu.

Несмотря на то, что рост абонентской базы платформы Disney+ превзошёл все ожидания и уже вывел службу на показатели, дающие возможность заявлять о том, к 2024 финансовому году число её подписчиков вполне может превысить прогнозируемые 60-90 миллионов, в компании не корректируют прогнозы относительно времени достижения услугой прибыльности.

Во время последней телеконференции генеральный директор компании Disney Боб Чапек заявил о том, что в компании настроены достаточно оптимистично касательно международного потенциала платформы Hulu, однако, общая неопределённость в сфере общего бизнеса компании в связи с пандемией привела к приостановке глобальных инвестиций в эту услугу в краткосрочной перспективе.

В компании Disney также продолжают говорить о возможности выпуска ряда своих новинок в новом «премиальном» SVoD-пространстве, что поставило коллег компании из медиа-холдинга NBCUniversa в состояние конфронтации с владельцами кинотеатров.

«Мы верим в значимость сферы кинопроката в целом», – заявил Чапек. Однако, он допускает, что изменение потребительской динамики, ставшее результатом пандемии, может привести к изменению общей стратегии компании. «Мы будем принимать решение по каждому конкретному фильму по ситуации», – добавил он.

В компании Disney также затрудняются сказать, как долго они готовы платить лигам во время отсутствия прямых спортивных трансляций. Ряд американских провайдеров услуг платного ТВ испытывают давление со стороны Офиса Генерального прокурора Нью-Йорка, который требует от них снижения абонплаты на период отсутствия полноценных спортивных трансляций.

«Компания Disney в настоящее время ведёт активные дискуссии с ними (спортивными лигами), и это всё, что я могу сообщить по данному вопросу», – прокомментировала финансовый директор и старший исполнительный вице-президент компании Кристин МакКарти.

Из-за закрытия тематического парка, остановок круизных линий и прочих негативных последствий пандемии доходность бизнеса Disney сократилась за квартал до 93%, или на 26 центов на акцию. Общий доход вырос на 21% – до 18 миллиардов долларов, но выручка студии Disney упала на 18% – до 2,5 миллиарда долларов.

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