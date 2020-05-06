Spacecom и ST Engineering показали работу VSAT-системы со скоростью передачи данных 40 Мбит/сек

Компании Spacecom и ST Engineering iDirect объединяют свои усилия для проведения демонстрации возможностей системы малой мощности с высокой пропускной способности с использованием спутника AMOS-17 и технологии iDirect iQ 200

Технология, объединяющая в себе ресурсы спутникового и наземного сегментов, обеспечивает высокую пропускную способность при малой мощности возвратного канала VSAT, которая даёт пользователям возможность применять новые приложения.

Компания Spacecom, являющаяся оператором спутниковой группировки AMOS, и её давний партнёр – компания ST Engineering North America – провели успешную демонстрацию возможностей обратной связи VSAT с использованием спутника AMOS-17. Об этом Mediasat сообщили в пресс-службе ищраильского оператора.

Демонстрация показала возможность организации широкого канала связи при помощи небольшой системы VSAT на скорости 40 Мбит/сек (15Msym) при использовании адаптивной системы TDMA модема iDirect iQ 200 и мощных HTS-лучей С-диапазона спутника AMOS-17. Благодаря сочетанию терминала С-диапазона диаметром 2.4 м и мощных лучей спутника AMOS-17 удалось создать весьма эффективное решение.

Высокая скорость передачи данных в обратном канале дала возможность одновременно передавать несколько широких потоков информации из Южной Африки в Европу при использовании небольшой антенны, что делает возможным организацию энергоэффективных COTP-решений. Всё это открывает перед клиентами широкие операционные и бизнес-возможности – таких как экстренное развёртывание при чрезвычайных ситуациях, организация систем правительственной связи, освещение различных мероприятий и услуги транспортных каналов связи.

Модем и антенна, полученные от британской компании SMS Teleport – партнёра AMOS-17 European Gateway, были установлены на передвижном пункте связи, расположенном между Йоханнесбургом и Преторией в ЮАР. Сам передвижной пункт связи был предоставлен компанией Telemedia – ведущим провайдером услуг связи в Африке.

Устройство IQ 200 представляет собой модем DVB-S2 / DVB-S2X с адаптивным возвратным каналом TDMA, сочетающий в себе высокопроизводительные функции и мобильность, что делает его идеальным решением для эффективной работы приложений реального времени, используемых малыми и средними предприятиями, – таких как IP-транкинг для аварийного реагирования и аварийных служб, а также ряда мобильных служб – в частности, в сфере морских перевозок.

«Благодаря использованию платформы iDirect Evolution и модема iQ 200 мы теперь можем предложить каналы обратной связи с низким профилем, малой мощностью и высокой ёмкостью для любой отдалённой территории, которые позволят пользователям выходить на новые рынки и задействовать новые приложения, – говорит вице-президент компании Spacecom по вопросам вертикальных решений Цахи Даган. – Точечные лучи спутника AMOS-17 в C-диапазоне обеспечивают возможность организации широких и эффективных каналов для связи пользователей, находящихся на территории стран Африки, расположенных к югу от Сахары, с Европой, Ближним Востоком и частью Азии. С нетерпением ждём того момента, когда мы сможем предложить нашим клиентам это уникальное решение, объединяющее ресурсы спутникового и наземного сегментов».

«Мы чрезвычайно рады предоставленной нам возможности принять участие в этой важной демонстрации, которая несёт в себе огромный потенциал, связанный с правильным использованием наземных ресурсов и космических ёмкостей, – говорит вице-презилент компании ST Engineering iDirect. По вопросам региональных продаж в Европе Джером Клеписсон. – Это открывает путь к внедрению широкого набора новых приложений для пользователей, охватывающих множество сфер и рынков, и полностью соответствует нашим целям, связанным с расширением доступа наших клиентов на рынки через установление новых эталонов производительности и эффективности».

Решение доступно уже сегодня клиентам оператора AMOS Spacecom.

Компания Spacecom, являющаяся оператором спутников AMOS-3 и AMOS-7, расположенных в орбитальной позиции 4 западной долготы, спутника AMOS-17, расположенного в орбитальной позиции 17 восточной долготы, и AMOS-4, расположенного в орбитальной позиции 65 восточной долготы, предоставляет услуги высокого качества в сфере вещания и связи на территории Европы, Ближнего Востока, Африки и Азии операторам DTH платформ, интернет-провайдерам, операторам сетей телекоммуникаций и мобильной связи, сетевым интеграторам и правительственным структурам.

Спутник AMOS-17 расширяет охват компании Spacecom в Африке и Азии, укрепляя её позиции в качестве ведущего мультирегионального оператора спутниковой связи.

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