Украина пока не готова ко внедрению 5G. Генеральный директор Vodafone Украина Ольга Устинова утверждает, что прежде стоит сосредоточиться на абсолютном покрытии 4G, передает НВ.

По словам Устиновой, первоначальной задачей для мобильных операторов является обеспечение всей территории Украины сетью 4G. Гендиректор Vodafone уверена, что «вместо точечного покрытия 5G лучше иметь ковровое покрытие 4G». Это поможет скорее устранить цифровой разрыв между крупными городами и сельской местностью.

Кроме того, отметила Ольга Устинова, для запуска 5G необходим запрос со стороны промышленных предприятий, которые должны заявить о готовности роботизировать и автоматизировать производство. Однако пока в Украине таких компаний немного.

«Я рассматриваю 5G больше как решение для автоматизации производства или, например, обеспечения hot-spot покрытия при проведении масштабных массовых мероприятий, где может не хватить 4G-емкости для стриминга. Но это точечные потребности», — сообщила гендиректор Vodafone Украина.

Напомним, по прогнозам Ассоциации GSMA, Украина последней из стран СНГ запустит 5G. Аналитики уверены, наша страна будет готова ко внедрению связи пятого поколения не ранее 2025 года.

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