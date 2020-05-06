Стриминговый сервис Apple Music теперь доступен в веб-версии. Теперь аудиосервис намерен серьезно конкурировать со Spotify, передает Телекритика.

Согласно данным, веб-версию сервиса Apple тестировала ещё с осени прошлого года. До недавнего времени Apple Music не поддерживал функции смарт-плейлистов и подписки для пользователей.

Теперь же сервис предлагает слушателям не только подписку и возможность поиска музыки по каталогу, но и просмотр оригинального видеоконтента. Кроме того, в некоторых странах будет возможен доступ к радио Beats 1 через браузер Safari.

Напомним, в Украине Apple Music и радио Beats 1 начали работу ещё в июле 2015 года.

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