SpaceX отложит очередной запуск спутников Starlink. Отправка в космос восьмой партии аппаратов, запланированная на 7 мая, переносится на неопределенный срок, передает Интерфакс-АВН.

При этом никаких данных о причинах отмены запуска или о дате переноса пока нет. Ранее SpaceX планировала отправить в космос восьмую партию спутников 7 мая при помощи тяжёлой ракеты-носителя Falcon 9. Запуск должен был состояться в 14:30 по нашему времени с космодрома на мысе Канаверал во Флориде.

Предыдущий запуск спутников Starlink был произведен 22 апреля также на мысе Канаверал. На тот момент количество аппаратов на орбите составило 420.

Каждый такой запуск является частью проекта SpaceX по развертыванию глобальной мега-группировки, которая в конечном итоге должна объединить в себе 12 000 аппаратов.

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