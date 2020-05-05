Стала известна ориентировочная дата запуска ракеты-носителя «Протон-М» с двумя спутниками «Экспресс». Отправка «Протона» в космос намечена на 30 июля, передает Эхо Москвы.

Изначально запуск «Протон-М» был намечен на март. Однако при подготовке ракеты был обнаружен технический брак, из-за которого отправка была отложена до мая.

Но и в мае ракета-носитель «Протон» со спутниками «Экспресс-80» и «Экспресс-103» запущена не была из-за дефектов в ракете.

Как сообщил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, брак несущественный, но совершить пуск в условленный срок все равно не получится.

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