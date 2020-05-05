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Cyfrowy Polsat
Фото: Polsat

Польская медиа-группа Polsat, работающая в секторе коммерческого и платного телевидения, планирует купить польскоязычный интернет-портал Interia, который в настоящее время принадлежит группе Bauer Media Group.

Частная польская телекомпания Polsat подписала с Bauer Media Group предварительное соглашение, в котором идёт речь о покупке интернет-портала Interia Group. Об этом сообщает агентство TFN со ссылкой на представителя пресс-службы Polsat Томаша Матвейчука.

Закрытие сделки стоимостью в 422 миллиона польских злотых (92.63 миллиона евро) будет зависеть от получения одобрения со стороны антимонопольного органа UOKiK.

По словам Матвейчука, сделка будет полностью профинансирована за счёт средств компании Polsat.

«Мы – польская компания, которая гордится своим статусом лидера на рынке медиа и телекоммуникаций Польши, – заявил Мирослав Блащик, занимающий пост председателя совета правления компаний Polsat Digital и Polkomtel – оператора мобильной сети Plus. – Покупка компании Interia Group должна стать ещё одной стратегической инвестицией в развитие нашей Группы. Напомню, что Interia Group является лидером в своём сегменте. Поэтому мы с огромным воодушевлением смотрим на новые возможности синергии, которые принесёт данная инвестиция. Мы также ожидаем динамичного развития компании Interia».

В подготовленном компанией Polsat пресс-релизе указывается на то, что компания Interia Group в настоящее время входит в тройку крупнейших игроков в национальном сегменте Интернета – как с точки зрения количества реальных пользователей, так и исходя из количества просматриваемых страниц, а также является лидером по динамике роста. Ежемесячно услугами портала пользуется более 16 миллионов человек, а количество просматриваемых страниц превышает 1.3 миллиарда в месяц.

В пресс-релизе говорится, что покупка Interia является стратегической инвестицией Polsat в области Интернета. Помимо значительного укрепления позиций группы в сфере онлайн-рекламы, она также создаст дополнительный канал для дистрибуции и монетизации контента, производимого для удовлетворения потребностей 34 телеканалов, работающих под логотипом Polsat.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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