Польская медиа-группа Polsat, работающая в секторе коммерческого и платного телевидения, планирует купить польскоязычный интернет-портал Interia, который в настоящее время принадлежит группе Bauer Media Group.

Частная польская телекомпания Polsat подписала с Bauer Media Group предварительное соглашение, в котором идёт речь о покупке интернет-портала Interia Group. Об этом сообщает агентство TFN со ссылкой на представителя пресс-службы Polsat Томаша Матвейчука.

Закрытие сделки стоимостью в 422 миллиона польских злотых (92.63 миллиона евро) будет зависеть от получения одобрения со стороны антимонопольного органа UOKiK.

По словам Матвейчука, сделка будет полностью профинансирована за счёт средств компании Polsat.

«Мы – польская компания, которая гордится своим статусом лидера на рынке медиа и телекоммуникаций Польши, – заявил Мирослав Блащик, занимающий пост председателя совета правления компаний Polsat Digital и Polkomtel – оператора мобильной сети Plus. – Покупка компании Interia Group должна стать ещё одной стратегической инвестицией в развитие нашей Группы. Напомню, что Interia Group является лидером в своём сегменте. Поэтому мы с огромным воодушевлением смотрим на новые возможности синергии, которые принесёт данная инвестиция. Мы также ожидаем динамичного развития компании Interia».

В подготовленном компанией Polsat пресс-релизе указывается на то, что компания Interia Group в настоящее время входит в тройку крупнейших игроков в национальном сегменте Интернета – как с точки зрения количества реальных пользователей, так и исходя из количества просматриваемых страниц, а также является лидером по динамике роста. Ежемесячно услугами портала пользуется более 16 миллионов человек, а количество просматриваемых страниц превышает 1.3 миллиарда в месяц.

В пресс-релизе говорится, что покупка Interia является стратегической инвестицией Polsat в области Интернета. Помимо значительного укрепления позиций группы в сфере онлайн-рекламы, она также создаст дополнительный канал для дистрибуции и монетизации контента, производимого для удовлетворения потребностей 34 телеканалов, работающих под логотипом Polsat.

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