Медиасервис MEGOGO предлагает своим подписчикам доступ к французскому телеканалу MyZen TV. Канал уже могут смотреть пользователи подписок «ТВ и Кино: Оптимальная» и «ТВ и Кино: Максимальная», сообщает пресс-служба.

Согласно данным, MyZen TV — это телеканал о здоровом образе жизни, который рассказывает своим зрителям о различных популярных практиках и тренировках.

«В программе MyZen TV: занятия с профессиональными тренерами по йоге, медитации, фитнесу, стретчингу; советы по правильному питанию; истории о путешествиях, природе и многое другое. Весь контент канала будет сопровождаться впечатляющими пейзажами и успокаивающей музыкой», — сказано в пресс-релизе.

Отмечается, что у MyZen TV на MEGOGO, как и у других каналов, есть ряд интерактивных функций. Среди них: телеархив, пауза и возможность перемотки назад.

Напомним, в прошлом месяце на MEGOGO начал вещание интерактивный канал [М] Друзья HD, эфир которого всецело посвящён любимому сериалу миллионов «Друзья».

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