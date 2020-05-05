YouTube и Facebook удалили аккаунты конспиролога Дэвида Айка, распространяющего информацию о связи 5G и коронавируса. Видео Айка, в которых он называл COVID-19 правительственным заговором, набирали миллионы просмотров, передает Лига.Tech.

Согласно данным, заблокировать Айка призывали известные врачи и битанский Центр противодействия цифровой ненависти (CCDH). По словам специалистов, видео Айка, в которых он оспаривал существование и передачу коронавируса, набрали более 30 миллионов просмотров. В условиях глобальной пандемии, говорят врачи, подобные фейки могут стоить человеческих жизней.

Кроме того, в роликах конспиролога акцентировалось внимание на связи коронавируса и технологии 5G, а сам вирус выставлялся как способ оставить людей без средств к существованию и сделать их зависимыми от государства.

В связи с этим такие социальные гиганты как YouTube и Facebook удалили аккаунты Дэвида Айка. Ведь своими публикациями конспиролог нарушал правила сообществ в отношении вредоносной дезинформации.

«У YouTube есть четкие правила, запрещающие любой контент, который оспаривает существование и передачу COVID-19 в соответствии с информацией Всемирной организации здравоохранения и Национальной службыы здравоохранения. В связи с постоянным нарушением этих правил мы заблокировали доступ к каналу Дэвида Айка на YouTube», — сообщили представители видеохостинга в комментарии BBC.

Напомним, в начале апреля жители Великобритании уничтожили ряд 5G-вышек в нескольких городах из-за теории о связи технологии с распространением коронавируса. Примечательно, что под раздачу попали не только 5G-вышки, но и 2G-, 3G- и 4G-оборудование.

Спустя неделю, расправу над вышками связи пятого поколения учинили в Нидерландах.

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