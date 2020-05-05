Amazon может приобрести часть обанкротившейся OneWeb. Компания занимается изучением активов британского оператора, передает REGNUM.

Сообщается, что ранее за изучение активов OneWeb принялись представители французского оператора спутниковой связи Eutelsat и американской компании SpaceX.

Напомним, OneWeb заявила о банкротстве в конце марта. В связи с пандемией и последовавшим за ней кризисом компания не получила должного финансирования на реализацию проекта.

Группировка OneWeb, которая на начальном этапе должна была включить в себя 650 низкоорбитальных спутников, была предназначена для обеспечения связи по всему миру. В компании планировали начать предлагать возможность подключения к высокоскоростному интернету по доступной цене в любом месте и для всех уже в 2021 году.

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