Vodafone Украина пересмотрит ряд тарифов предоплаченной сввязи. Однако для социальных тарифов условия останутся прежние, сообщает пресс-служба.

Согласно данным, во второй половине месяца Vodafon займётся актуализацией тарифов, увеличив их стоимость в среднем на 20%. В частности, это касается линеек RED Extra (XS, XS-2, S, M, L) RED (XS+, S, M, L), Unlim 3G, 3G+, а также Vodafone SuperNet (Start, Pro, Pro-1, Unlim), Super Net Turbo 2019 и Joice.

Компания вынуждена пойти на такие меры в связи с тем, что большое количество средств уходит на строительство и поддержку инфраструктуры, расширение сети скоростного интернета. Кроме того, Vodafon лишился существенной части доходов от роуминга.

При этом социальные тарифы для чувствительных групп населения останутся без изменений. В частности, не будут пересмотрены условия тарифной линейки Family, которая включает безлимитные звонки в сети + 60 минут на другие сети, безлимитный обмен сообщениями в Viber, WhatsApp, Skype, Telegram. Также без изменений остается архивный тариф Light и Light+.

Напомним, что уже этим летом Vodafone планирует запустить услугу eSIM. Техническая часть проекта уже на финальной стадии.

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