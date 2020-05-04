Перед тем, как снимать голливудские блокбастеры и получать «Оскары», знаменитые режиссеры тоже делали первые шаги и очень часто – снимали короткометражки. Например, когда Стивен Спилберг был новичком в киноиндустрии, он снял немую короткометражку «Иноходь» (Amblin’).

Показал ее вице-президенту Universal Studios и получил первый контракт со студией. Сегодня этот жанр давно вышел за пределы площадки для арт-экспериментов и пробы пера. Любое видео для Instagram или канала на YouTube можно превратить в шедевр. Если, конечно, обладать не только талантом и чутьем, но и знаниями.

Не удивительно, что образовательный проект телеканала «Интер» – «Интершкола» – на карантине решил провести серию онлайн мастер-классов именно по созданию короткометражных фильмов.

Первый из них – мастер-класс преподавателя «Интершколы», режиссера Бориса Пискунова «Создание игрового короткометражного фильма от А до Я». Конечно, Борис в три онлайн-занятия действительно вложил максимум концентрированной информации обо всех этапах работы над коротким метром – от продумывания идеи, написания сценария, планирования съемок до продвижения готового проекта на рынке.

И все сказанное вместить в один материал невозможно. Поэтому мы выбрали несколько важных тезисов. Надеемся, что они вдохновят вас на создание своего проекта, если вы, к примеру, задумываетесь об этом, но не знаете, с чего начать.

Зачем вам нужен короткий метр? Опыт, полученный в написании сценария, планировании, кастинге актеров, режиссуре потом очень помогает в работе и над большим игровым кино.

Самое главное на начальном этапе – идея, которая ляжет в основу сценария. Лучшие короткометражки – это обычно один очень «яркий поворотный момент». Но этот момент содержит в себе целую историю.

На будущее создайте собственный банк идей. Поначалу хранителем ваших идей может стать обычный блокнот. Банк идей – это ваше будущее. Лучшие из них позже превратятся в синопсисы, тритменты, сценарии.

У вас есть отличная идея, но нет опыта съемок? Трезво оцените свои навыки и технические возможности и не бойтесь отложить её на потом. Когда Джеймс Кемерон обдумывал идею фильма «Аватар», он трезво оценил возможности компьютерной графики, существовавшие на тот момент, и… отложил реализацию на потом. И не прогадал – фильм стал самым кассовым в истории кино и заработал $2,788 млрд долларов. Одна из наиболее частых ошибок – когда новички берутся за очень сложную идею и убивают её полностью.

Писать нужно только то, что вы и сами с удовольствием смотрели бы на экране. Спросите себя: хотела бы я посмотреть этот фильм хотя бы два раза? Или смогу ли я пересмотреть этот фильм пять раз? И потратил бы я 280 гривен (на два билета или билет и поп-корн), чтобы посмотреть реализацию своей идеи? Если да – двигайтесь дальше.

Подумайте над тем, для кого вы хотите снимать фильм? Кто станет вашими зрителями? Протестируйте идею, рассказав о ней друзьям, знакомым, соберите этакую фокус-группу.

Если не можете определиться с жанром фильма, опишите его несколькими словами. Например, романтическая комедия. Или детектив, триллер. Примерьте на свою идею несколько жанров – а что, если это будет фантастический триллер? Или фильм ужасов? Или комедия? В процессе такого мозгового штурма порой рождаются самые интересные идеи реализации замысла.

Учитесь мыслить упрощенно. Не старайтесь написать сразу историю от начала и до конца. Она наверняка окажется не самой интересной, так как сразу вы вряд ли сможете предвидеть все возможные варианты развития сюжета. Для начала набросайте план из трех важных точек: завязка, кульминация, развязка.

Для улучшения вашего сценария, избегайте перегруженности диалогами. Есть такая шутка: если вам хочется показать внутренний мир героев через длинные, глубокие, объемные монологи, забудьте о кино! Пишите романы!

То, что делает Тарантино, – единичные гениальные примеры, как пользоваться диалогами. Для проверки сделайте следующее упражнение: напишите трехминутный сценарий с произвольным объемом диалогов. Перепишите его без диалогов вообще – только действие. Перечитайте обе версии и честно выберите ту, которая будет лучше смотреться на экране. Подумайте, где вы можете сократить диалоги.

Если у вас возникли трудности с характером героя, спросите себя: а в чем его побудительный мотив? Чего он хочет?

Говоря о структуре сценария, можно заметить, что каждый хороший фильм содержит в начале какое-то провоцирующее действие, которое вталкивает героя в основное действие.

Если обобщить, существует 10 этапов работы над сценарием:

1 Сформулируйте предпосылку: «а что, если…».

2 Сформулируйте тему фильма.

3 Определите провоцирующее событие, после которого герой не может повернуть назад.

4 Придумайте финал – развязку.

5 Опишите каждую сцену.

6 Распределите сцены по актам. Помните: второй акт должен быть длиннее, чем первый и третий.

7 Распределите поворотные моменты. Эти события ускоряют действия, поворачивая его в новое, порой – прямо противоположное направление.

8 Найдите в середине второго акта центральный поворот. Когда в герое происходит кардинальная перемена – он превращается из субъекта оппозиционных сил в объект, активно противодействующего этим силам. Если у вас такой сцены нет – придумайте.

9 Придумайте хорошую развязку в конце третьего акта.

10 Дайте сценарию отлежаться. Позже – отшлифуйте.

В работе над съемками фильма самое важное – никакого хаоса, только жесткое планирование. Это – гарантия, что фильм будет качественно и вовремя снят. Подход: а давайте соберемся и что-то поснимаем, может сработать во «влоговом» видео, но не в работе над игровым кино, пускай это и короткий метр.

Хорошо, когда у вас есть финансы на то, чтобы пригласить профессиональных актеров. Но поначалу, на мой взгляд, не нужно бояться задействовать в качестве актеров друзей или родственников. Это научит вас работать внутри команды, что пригодится в будущем.

Не пропускайте репетиции. Бывает, что в процессе работы над проектом урезается время, отведенное для репетиций с актерами. Тогда на съемочной площадке начинают возникать незапланированные простои из-за того, что актеры дорабатывают нюансы прямо на съемочной площадке. Репетиции очень важны.

Для более правильного монтажа выключайте звук. Чтобы убедиться, что ваша история действительно работает, выключите всю фоновую музыку и посмотрите видео без нее. Все монтажные проблемы, спрятанные темпом музыки, сразу же проявятся.

Обратите внимание на то, что титры в начале и в конце фильма могут создавать или продлевать стилистику фильма, еще раз подчеркнуть замысел режиссера.

Если планируете подавать работу на фестивали – нужны будут еще и субтитры на английском.

Надеемся, что подсказки режиссера Бориса Пискунова помогут вам сделать первые шаги в работе над коротким метром или посмотреть на свою работу по-новому. Ну а «Интершкола» продолжает цикл бесплатных онлайн мастер-классов по работе над короткометражками.

4 мая – «Герой, антигерой и второстепенные персонажи в коротком метре». Лектор: Денис Замрий – сценарист, писатель, педагог. 6 мая – «Локации. Выбор продюсера». Лектор: Ирина Кожема – кино- и телепродюсер. 8 мая – «Работа режиссера со сценарием. Пошаговая инструкция для начинающих режиссеров. Как режиссеру ставить задачу актерам». Лектор: Варвара Филипчук – режиссер, сценарист, продюсер.

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