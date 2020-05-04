Самая высокая маржа операционной прибыли за первый квартал в истории компании

LG Electronics Inc. (LG) объявила о том, что в первом квартале 2020 года консолидированный доход компании составил 14,73 трлн вон (12,45 млрд долларов США), а операционная прибыль – 1,09 трлн вон (921,47 млн долларов США). Хотя выручка снизилась незначительно по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, операционная прибыль увеличилась на 21,1% . Это второй раз в истории компании, когда квартальная операционная прибыль превысила 1 трлн вон. Операционная рентабельность в 7,4% была самой высокой в истории LG за первый квартал.

Компания LG Home Appliance & Air Solution Company сообщила, что выручка в первом квартале составила 5,42 трлн вон (4,58 млрд долларов США), а операционная прибыль – 753,5 млрд вон (636,8 млн долларов США). Доходы практически не изменились по сравнению с первым кварталом прошлого года, что объясняется снижением глобального спроса во время пандемии, вызванным ростом продаж в Корее паровых приборов, таких как стиральные и сушильные машины, посудомоечные машины и система ухода за одеждой LG Styler, что отражает интерес потребителей к здоровью и гигиене. Операционная прибыль (на 3,6% выше, чем за тот же период прошлого года) и операционная рентабельность были самыми высокими за всю историю LG благодаря усилиям по снижению затрат и возросшему интересу к продуктам премиум-класса.

Выручка компании LG Home Entertainment за первый квартал составила 2,97 трлн вон (2,51 млрд долларов США), что на 4,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, в результате ограничения поставок комплектующих и замедления темпов роста мирового спроса из-за снижения доверия потребителей. Принимая во внимание переклассификацию продуктов информационных технологий от компании Home Entertainment до компании Business Solutions в этом году, операционная прибыль в размере 325,8 млрд вон (275,32 млн долларов США) увеличилась на 31,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в результате операционной эффективности и расширения линейки премиальных продуктов, таких как OLED-телевизоры и телевизоры NanoCell TV. В условиях негативного влияния пандемии на рыночный спрос компания корректирует долю премиальных продуктов, расширяет онлайновые продажи, оптимизирует ввод ресурсов и управление активами в целях повышения прибыльности в будущем.

Компания LG Mobile Communications сообщила о продажах за первый квартал в объеме 998,6 млрд вон (843,9 млн долларов США), сократив операционный убыток до 237,8 млрд вон (200,96 млн долларов США) по сравнению с предыдущим кварталом. Продажи снизились почти на 34% по сравнению с первым кварталом прошлого года в основном из-за перебоев в поставках со стороны китайских партнеров. Затраты еще более возросли благодаря повышению эффективности производства и маркетинга и постоянным усилиям, направленным на то, чтобы помочь смягчить последствия пандемии. Выпуск нового смартфона LG Velvet 5G в Корее во втором квартале ознаменует собой новое направление с другой философией дизайна, конкурентоспособными, но недорогими комплектующими и улучшенными инициативами онлайн-продаж.

Компания LG Vehicle Component Solutions зарегистрировала выручку за первый квартал в размере 1,32 трлн вон (1,11 млрд долларов США), что на 2,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, с операционными убытками в размере 96,8 млрд вон (81,8 млн долларов США) из-за проблем в бизнесе североамериканских и европейских автопроизводителей. Для минимизации рисков, обусловленных пандемией, компания увеличит усилия по оптимизации цепочки поставок с учетом снижения спроса со стороны автопроизводителей и во втором квартале продолжит совершенствовать свою бизнес-структуру с дальнейшей экономией затрат.

Объем продаж компании LG Business Solutions за первый квартал составил 1,71 трлн вон (1,44 млрд долларов США), что на 3,5% больше в годовом исчислении и на 18,8% больше по сравнению с предыдущим кварталом благодаря увеличению продаж солнечных модулей и ИТ-продуктов, таких как ноутбуки LG gram. Операционная прибыль составила 212,2 млрд вон (179,3 млн долларов США), что на 26,3% выше, чем за тот же период предыдущего года, и на 159% выше, чем в предыдущем квартале, благодаря увеличению продаж солнечных модулей, стабильной рентабельности информационных дисплеев и инновациям в области производительности. Чтобы свести к минимуму дальнейшие сбои на фоне пандемии, компания расширяет онлайн-продажи ИТ-продуктов, чтобы захватить большую долю рынков удаленной работы и дистанционного обучения.

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