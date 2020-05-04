Сеть 5G в Китае развивается рекордными темпами. В стране насчитывается более 50 миллионов пользователей связи пятого поколения, передает iXBT.com.

Согласно данным, на конец марта текущего года в Китае было построено 198 тысяч базовых станций 5G. Благодаря этому, в КНР на сегодня свыше 50 миллионов граждан используют связь пятого поколения.

Из них около 32 миллионов у China MobilleC, на втором месте China Telecom с 16,6 миллиона пользователей. У China Unicom менее 2 миллионов пользователей.

Кроме того, 95 моделей смартфонов в Китае получили одобрение на выход и доступ к сетям пятого поколения. При этом стартовая цена таких устройств опустилась до отметки 1999 юаней (около 283 долл.).

Напомним, в марте китайское Министерство промышленности и информатизации призвало мобильных операторов ускорить и оптимизировать развертывание автономных 5G-сетей в стране.

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