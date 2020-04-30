YouTube увеличил доходы от рекламы. В первом квартале текущего года видеохостингу удалось заработать на рекламе свыше 4 миллиардов долларов, передает Телеспутник.

Согласно данным, за первые три месяца 2020 года реклама принесла YouTube $4,04 млрд. Для сравнения, доход от рекламы за аналогичный период прошлого года у компании составил $3,03 млрд, что на 33% меньше текущего результата.

По данным холдинга Alphabet, в который входят YouTube и Google, несмотря на высокие итоговые показатели, рост рекламных доходов видеоплатформы в первом квартале не всегда оставался стабильным. Как рассказала финансовый директор Alphabet Рут Порат, в январе-феврале картина была довольно радужной, однако в марте темпы роста дохода от рекламы значительно упали — к концу месяца они не достигли и 10%.

В то же время Порат прогнозирует, что второй квартал текущего года будет тяжёлым для рекламного бизнеса холдинга. По ее словам, этот сегмент должен начать восстановление после того, как мировая экономика придет в норму после пандемии. Однако называть какие-либо сроки Порат не спешит.

Напомним, в феврале Alphabet впервые озвучил доходы от рекламы на YouTube — за весь прошлый год они превысили $15 млрд.

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