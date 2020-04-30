У Vodafon TV с началом карантина прибавилось аудитории. Вместе с этим выросло потребление видеоконтента пользователями сервиса, сообщает пресс-служба.

Согласно данным, пользователи сериала стали вдвое чаще смотреть телеканалы и фильмы, предлагаемые сервисом. В частности, украинцы отдают предпочтение каналам 1+1, «Украина 24», «Украина», ICTV и «Новый канал».

Что касается фильмов и сериалов, самыми популярными на карантине оказались «Донбасс» Андрея Лозницы и сериалы от HBO: «Мир дикого запада», «Хороший доктор», «Темные начала», «Власть в ночном городе».

«Большой популярностью пользуется «Всеукраинская школа онлайн», на просмотр уроков приходится более 25% просмотров на Vodafone TV. Самые просматриваемые – уроки для старших, 10-го и 11-го, классов, а среди дисциплин – алгебра и физкультура», — сказано в пресс-релизе.

В то же время снизилось потребление спортивного контента — из-за того, что нет свежих новостей и событий, футбольные и другие спортивные каналы пользуются меньшей популярностью.

Напомним, что в конце, чтоб поддержать своих зрителей на карантине, Vodafon TV открыл доступ к контенту без доплаты.

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