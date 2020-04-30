В России присиупили к строительству квантового интернета. Национальный исследовательский университет ИТМО совместно с Российской венчурной компанией (РВК) работают над созданием платформы для сверхбезопасной сети на базе инфраструктуры РЖД, передают Известия.

Согласно данным, пилотную зону для внедрения платформы запустят в 2021 году на инфраструктуре РЖД. Большим преимуществом квантового интернета является высокий уровень его защищенности.

«Для обмена ключами шифрования в технологии используются одиночные фотоны (кванты), состояние которых безвозвратно меняется, как только кто-то попытается их «прочитать». Поэтому любая попытка перехвата будет тут же обнаружена и предотвращена», — пишет ресурс.

Отмечается, что первыми клиентами платформы могут стать финансовые организации, госкорпорации, производственные предприятия и инфраструктурные объекты.

Напомним, в прошлом году учёные создали первый в мире протокол канального уровня, благодаря чему появление квантового интернета стало реальностью.

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