Киевстар ещё больше расширил 4G-пркрытие в Украине. Оператор подключил к сети четвертого поколения почти полтысячи населенных пунктов, сообщает пресс-служба.

Согласно данным, сеть четвертого поколения появилась в 496 населенных пунктов в 11 областях. Благодаря этому еще 300 тысяч жителей Украины получили возможность пользоваться скоростным мобильным интернетом.

«В частности в Хмельницькой области к 4G связи подключено села Чернеливка, Новоселица, Наркевичи, во Львовской – села Боршевичи, Добростаны, Букова, на Волыни – Торчин, Любешов, Велимче, в Винницкой области – Вийтовка, Соколовка, Терешки и другие. На сегодня сеть 4G национального телеком оператора охватывает свыше 11 тысяч населенных пунктов, где проживает почти 79% населення Украины», — сказано в пресс-релизе.

Напомним, ранее Киевстар определил, что активнее всего 4G используют в небольших селах с численностью населения 100-1000 человек. Речь идёт о населённых пунктах, в которых нет фиксированного интернета или стоимость его установки слишком высока.

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