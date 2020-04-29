Vodafone расширил сеть 4G в Харьковской области — спектр LTE-1800 расширен до полосы 15+5 МГц. В результате этого скорость мобильного интернета увеличилась в 1,5 раза, сообщает пресс-служба.

Сообщается, что расширение спектра проводилось не только в Харькове, но по всей Харьковской области. К слову, именно в небольших населенных пунктах области был зафиксирован наибольший рост трафика.

«Интернет-рекордсменами стали жители села Песчаное Чугуевского района, тут трафик вырос в 7 раз, и села Заречное Волчанского района – с ростом трафика в 3 раза.Крупные населенные пункты продемонстрировали рост трафика в 1,5-2 раза. Лидеры по приросту трафика среди крупных городов области в порядке убывания: Изюм, Лозовая, Балаклея, Купянск, Змиев, Чугуев, Слобожанское, Первомайское, Мерефа, Богодухов, Люботин, Песочин и Красноград», — сказано в пресс-релизе.

Напомним, в середине месяца оператор успешно протестировал оборудование сети на частотах 1800 и 2600 МГц в Киеве. При этом Vodafone удалось достичь рекордной скорости передачи данных — 525 Мбит/сек

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