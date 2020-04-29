Спутниковый оператор Viasat запатентовал технологию автонастройки телеприставки

Официальный оператор спутникового телевидения Viasat запатентовал собственную инновационною разработку – программное обеспечение, которое позволяет автоматически настраивать телеприставку для приёма спутникового телевидения. Об этом Mediasat сообщили в пресс-службе компании.

Новый запатентованный алгоритм определяет способ поиска спутника по характерной информации, которая передаётся через спутниковые транспондеры, и позволяет тюнеру её автоматическое запоминание.

Эта технология уже внедрена в новой модели спутникового приёмника SRT 7602, который Viasat поставил на украинский рынок в декабре 2019 года.

Настройка предыдущих моделей тюнеров требовала значительных усилий, а нередко – помощи технических специалистов. Для ускорения и облегчения процесса самостоятельного подключения спутникового телевидения абонентами в домашних условиях Viasat усовершенствовал тюнеры функцией Plug & Play. Благодаря ей владельцам исправных и уже настроенных спутниковых антенн достаточно просто подключить тюнер к питанию, телевизору и антенне и подождать несколько минут, пока произойдет автоматический поиск.

«Работая на рынке спутникового телевидения уже 12 лет мы досконально изучили все тонкости спутниковой связи. Поэтому Viasat вместе с компанией-производителем Strong, имели амбициозную цель – сделать тюнер с очень простым подключением к телевизору и спутниковой антенне. Процесс разработки занял около года. Вся содержательная часть – описание идеи, проверка на практике, поиск аналогов и т.п., была выполнена нашими инженерами», – рассказывает Дмитрий Оркуша, технический директор Viasat.

Запатентовать и юридически оформить регистрацию прав собственности на изобретение Viasat помог юридический департамент 1 + 1 media.

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