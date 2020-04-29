1+1 media запустила HD-версию своего телеканала «ПЛЮСПЛЮС». Анимационный канал вещает в улучшенном качестве с 23 апреля, сообщает пресс-служба.

Согласно данным, «ПЛЮСПЛЮС» стал четвертым каналом 1+1 media, доступным в HD-качестве. До этого медиагруппа запустила в HD телеканал 1+1 осенью 2019 года, а также ТЕТ и 2+2 в марте 2020 года.

«ПЛЮСПЛЮС» является развлекательно-познавательным телеканалом для семей с детьми. Канал стал лидером по объемам просмотров среди украинских телеканалов для детей от 4 до 14 лет. С начала апреля «ПЛЮСПЛЮС» начал транслировать в эфире школьные уроки для учеников 5-го класса в рамках проекта «Украинская ТВ Школа».

«Мы рады, что теперь зрители ПЛЮСПЛЮС смогут смотреть контент в лучшем качестве. Верим, что высокое качество картинки сделает процесс просмотра мультфильмов, продуктов нашего собственного производства и лучшего из мировой анимации, еще более приятным для детей и их родителей», − отметила генеральный продюсер «ПЛЮСПЛЮС» Иванна Найда.

Отмечается, что детский телеканал «ПЛЮСПЛЮС» вещает на VOD-платформе 1+1 video и на платформе платного телевидения «Киевстар ТВ», а также доступен для подключения другими провайдерами платного телевидения.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.