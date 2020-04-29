Компания Muso собрала данные по посещениям пиратских сайтов во время карантина. По подсчётам компании, потребление нелицензионного контента в последнюю неделю марта 2020 года в ряде стран выросло на 30%, передает Телеспутник.

Согласно данным, больше всего в конце марта на пиратские сайты заходили жители США — свыше 1 миллиарда. В России этот показатель достиг 727 миллионов, в Индии — 581 миллион, во Франции — 394 миллиона и в Великобритании — 300 миллионов.

При этом в плане роста трафика пиратских сайтов эти страны расположились иначе. Наиболее заметный рост зафиксирован в Италии (+66%), Индии (+63%), Испании (+50%), Португалии (+47%) и Канаде (+45%). В то же время Россия в этом списке оказалась на 10 месте с показателем роста +17%.

Напомним, портал TorrentFreak опрелелил, что в ряде стран Европы существенно вырос трафик пиратских сервисов и, в частности, торрент-сервисов. За день до официального объявления карантина, 8 марта, было зафиксировано 592 тысячи загрузок и 213 тысяч IP-адресов, через неделю эти показатели уже имели значения 810 тысяч и 304 тысячи соответственно.

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