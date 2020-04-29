Медиасервис MEGOGO продолжает развивать недавно запущенный раздел «Игры». Для пользователей сервиса теперь доступна новая игра — Imagio, сообщает пресс-служба.

Согласно данным, Imagio — это игра в ассоциации, эдакий аналог популярной Dixit. На данный момент зрителям доступна колода из 60 карт, однако иллюстраторы продолжают работать над ее пополнением.

Чтоб сыграть в Imagio, достаточно в приложении MEGOGO на Smart TV запустить игру в соответсвующем разделе. Игра уже поддерживается на моделях LG с системой WebOS и Samsung с операционной системой Tizen от 2017 года. В ближайшее время Imagio появится и на других моделях Smart TV.

Напомним, раздел «Игры» появился на MEGOGO в середине марта. На данный момент кроме Imagio в разделе доступно еще 5 игр: «История Гимли», «Пасьянс Клондайк», «Викторина на миллион», «Нарды» и «Минёр».

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