Через неделю в космос отправился очередная партия спутников Starlink. Илон Маск планирует совершить уже восьмой запуск этих аппаратов в четверг, 7мая, передает ПРАЙМ.

Согласно данным, отправка спутников в космос традиционно будет осуществлена при помощи тяжёлой ракеты-носителя Falcon 9. Запуск должен состояться в 14:30 по нашему времени с космодрома на мысе Канаверал во Флориде.

Напомним, предыдущий запуск спутников Starlink был произведен 22 апреля также на мысе Канаверал. На тот момент количество аппаратов на орбите составило 420.

Как стало известно на днях, этого количества спутников уже достаточно для технического запуска сервиса в северном полушарии. SpaceX готовится к бета-тестированию сети Starlink, а это значит, что уже через полгода скоростной спутниковый интернет может начать работу.

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