В компании Speedcast надеются завершить процесс реструктуризации до конца августа.

В конце марта стартап OneWeb, который должен был обеспечить глобальный спутниковый интернет, объявил о банкротстве. А 23 апреля компания Speedcast International – провайдер сетевых услуг, арендующий ёмкости на более чем 80 спутниках, подала заявку на проведение процедуры банкротства по Главе 11, сославшись на проблемы рынка круизных услуг и рынка нефти.

В австралийской компании, закончившей 2019 год с задолженностью на сумму 669 миллиона долларов, заявили о том, что отсутствие необходимого количества заказчиков, усугубившееся влиянием пандемии коронавируса на сектор организации круизов, помешало ей привлечь необходимый для выхода из кризиса капитал.

Компания Speedcast обратилась в Суд по вопросам банкротства южного округа американского штата Техас, заявив о желании завершить начатую реструктуризацию до августа. Согласно информации, предоставленной компанией, она имеет активы и пассивы на общую сумму в 1 миллиард долларов.

В компании Speedcast заявляют о получении обязательств на сумму до 90 миллионов долларов в рамках программы по финансированию должника, что должно помочь ей в процессе проведения реструктуризации.

«Мы надеемся на то, что после получения дополнительного финансирования от кредиторов, которые твёрдо верят в наш потенциал, мы сможем стать более надёжным деловым партнёром и работодателем», – заявил 23 апреля генеральный директор компании Speedcast Питер Шейпер.

Из-за банкротства Speedcast по меньшей мере 12 спутниковых операторов останутся с необеспеченными претензиями. В первую очередь речь идёт об Intelsat, которой Speedcast должна 45.2 миллиона долларов. Далее следуют Inmarsat (необеспеченные претензии на сумму 24.8 миллиона долларов) и SES (7.7 миллиона долларов).

Также необеспеченные претензии к Speedcast на суммы от нескольких сотен тысяч до нескольких миллионов долларов имеются у таких компаний, как Iridium, AsiaSat, Eutelsat, Telesat, Sky Perfect JSAT, AT&T, Globalstar, APT Satellite и ФГУП «Космическая связь».

В Speedcast заверили, что, несмотря на банкротство, все бизнес-подразделения компании продолжают работать в обычном режиме. По словам представителей Speedcast, ни одна из дочерних компаний, ориентированных на выполнение правительственных заказов, – UltiSat, Globecomm и другие – не подала заявки на участие в процедуре банкротства согласно Главе 11.

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