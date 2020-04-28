Онлайн-телевидение от НТВ-ПЛЮС теперь доступно в странах СНГ. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Согласно данным, абонентам НТВ‑ПЛЮС.ТВ в СНГ доступно около 100* телеканалов в тематических пакетах «Познавательный», «Детский», «Киноканалы» и «Ночной», а также премиальная библиотека фильмов и сериалов AMEDIATEKA Home of HBO.

По словам директора Департамента цифровых продуктов НТВ‑ПЛЮС Константина Смирнова, спрос на русскоязычный контент существует во многих странах, в частности, среди россиян за рубежом. В связи с этим, возникла необходимость запуска онлайн-ТВ в Странах СНГ.

«Появление онлайн‑пакета «Международный» в сентябре 2018 года показало, что существует спрос на русскоязычный телевизионный контент не только среди россиян, выезжающих за границу, но и среди соотечественников за рубежом. Мы создали уникальный продукт и постарались сделать его качественным, удобным и привлекательным. Думаю, нам это удалось. Самое сложное, с чем приходится иметь дело, это очистка прав, но мы постоянно над этим работаем и будем увеличивать количество каналов. То же самое могу сказать и о библиотеках видео: число интеграций с ними будет расти», — рассказал Смирнов.

Онлайн-телевидение от НТВ-ПЛЮС можно смотреть в мобильных приложениях для iOS и Android, на Smart TV и на сайте ntvplus.tv.

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