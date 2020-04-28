Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации, рекомендует «Интертелекому» сократить полосу частот, чтоб не осложнять внедрение связи 4G «мобильной тройкой». Оператор должен принять решение до 8 мая, передает НВ.

Согласно данным, на сегодняшнем заседании НКРСИ приняла решение рекомендательного характера, в котором предлагает «Интертелекому» (ООО «Интернациональные коммуникации») отказаться от каналов 9−11, 14−15 радиотехнологии «CDMA-800». Эти каналы, согласно дорожной карте покрытия 4G, оператор должен был постепенно высвободить для Киевстар.

Ранее Киевстар дважды обращался по этому вопросу в НКРСИ. Мобильный оператор говорил о невыполнении «Интертелекомом» своих обязанностей по рефармингу частот, что препятствует использованию частотного ресурса Киевстаром.

Кроме писем, на решение НКРСИ по поводу рекомендаций повлияли также недавние судовые тяжбы «Интертелекома». Оператор не выплатил стоимость 4G-лицензий в срок, в связи с чем НКРСИ решила лишить его частот. «Интертелекому» удалось приостановить выполнение этого решения через суд.

Отмечается, что «Интертелекому» необходимо принять решение до 8 мая. Однако ещё в середине апреля оператор сообщал о том, что выполняет указанный и согласованный ранее план: уже отключены 9−11, 14−15 CDMA-каналы в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Волынской, Тернопольской, Ровенской, Черновицкой, Хмельницкой, Житомирской и Винницкой областях.

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