Медиасервис MEGOGO запустил сурдоперевод и уроки для учеников 1-4 классов «Всеукраинской школы онлайн». Об этом сообщает пресс-служба.

Согласно данным, сурдоперевод для «Всеукраинской школы онлайн» предоставила команда социальной инициативы «Смотри как слышно», созданная медиасервисом MEGOGO. Уроки с сурдоперевод уже начали появляться в разделе, посвященному образовательному проекту.

«Присоединившись одними из первых к «Всеукраинской школе онлайн» и создав за считанные дни удобный и бесплатный раздел на MEGOGO, мы продолжаем принимать активное участие в развитии этого проекта. Поэтому, чтобы уроки стали доступными еще большему количеству украинцев, мы вместе с ЮНИСЕФ предложили привлечь команду нашего проекта «Смотри как слышно», чтобы перевести школьный контент на язык жестов для детей и родителей, которым трудно или невозможно воспринимать программу без дополнительного функционала. Уже сегодня все желающие смогут просматривать уроки с сурдопереводом», – отметил директор по стратегическому развитию MEGOGO Иван Шестаков.

Также на сервисе появятся уроки для младших классов, которые будут проходить по вторникам этогои четвергам в 9:00. До этого в рамках проекта были представлены только занятия для 5-11 классов.

Напомним, медиасервис MEGOGO присоединился к проекту «Всеукраинская школа онлайн» с самого его запуска. Раздел на сервисе абсолютно бесплатный даже для незарегистрированных пользователей.

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