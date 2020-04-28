Телеканал H2 провел ребрендинг. Канал в новом оформлении предстал перед зрителями уже сегодня, 28 апреля, сообщает пресс-служба.

Согласно данным, телеканал изменил цветовое оформление и логотип, превратив его в «чуть более «взрослым» и строгим по пропорциям». Новое оформление будет использоваться как в эфире телеканала, так и за его пределами – в печатных материалах и digital-среде.

«Несмотря на масштабные изменения в оформлении, телеканал останется верным своей концепции. История может и должна быть увлекательной! В эфире H2 зрителей встретят захватывающие сюжеты, таинственные истории, расследования и по-настоящему удивительные факты», — сказано в пресс-релизе.

Напомним, в январе прошлого года появилась информация о том, что MBG Ukraine готовит к выходу на украинский рынок канал History2 (H2).

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