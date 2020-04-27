Телеком-оператор Vega увеличил доход от предоставления интернет-услуг. За первый квартал 2020 года интернет принес компании свыше 43 миллионов гривен, сообщает пресс-служба.

Согласно данным, всего за первые три месяца текущего года Vega получила 142,5 миллиона гривен чистого дохода. Из них 43,8 миллиона оператор заработал на интернет-услугах, что на 3,5% выше, нежели было зафиксировано за аналогичный период прошлого года.

В частности, вырос доход от оптоволоконного интернета и составил 38,3 миллиона гривен. В сравнении с первым кварталом 2019 года сумма увеличилась на 23,6%.

Кроме того, компания продолжает развивать инфраструктуру, вкладывая средства в модернизацию оборудования и сетей. За январь-март 2020 года капитальные инвестиции Vega составили 20 миллионов гривен, что на 4% больше, чем в прошлом году.

Напомним, ранее компания Vega сообщала, что планирует полностью перейти на оптоволокно уже к концу этого года.

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