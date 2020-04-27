«Триколор» провел спутниковый интернет в ряде регионов Сибири. Совместно с оператором связи konnect мультиплатформенный оператор цифровой среды предоставил доступ городам, ранее не имеющим возможности пользоваться качественным интернетом, сообщает пресс-служба.

В частности, возможность подключиться к спутниковому интернету от «Триколора» появилась у жителей Новосибирска, Омска, Красноярска, Барнаула, Иркутска, Томска и Кемерово. Сейчас это особенно актуально, поскольку в условиях карантина люди много времени проводят в сети.

«Интернет в современном обществе перестал быть просто хранилищем данных, он стал социальной средой. Мы давно научились общаться в сети, работать и получать образование дистанционно, наслаждаться видеоконтентом. Конечно, для всего этого нужен высокоскоростной спутниковый интернет по приемлемой цене, который будет уверенно принимать сигнал даже в самых отдаленных районах нашей страны. Мы стремимся сделать спутниковый интернет доступным для каждого жителя России», — сообщил руководитель направления «Спутниковый интернет» «Триколора» Даниил Нирман.

Отмечается, что для абонентов в Сибири «Триколор» предлагает специальные цены — 9 990 рублей (чуть больше 3 600 грн) за комплект оборудования. Что касается тарифов, оператор предлагает три безлимитных тарифных плана со скоростью передачи данных от 10 до 40 Мбит/с по цене от 1 990 до 5490 руб./мес. (от 725 до почти 2 000 грн), а также три тарифных плана со скоростью до1000 Мбит/с.

Напомним, на период карантина «Триколор» открыл бесплатный доступ к 156 популярным телеканалам. Позже оператор предложил зрителям выбрать дополнительные бесплатные каналы в рамках акции «Выбери пакет каналов».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.