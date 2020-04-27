SpaceX придумала, как изменить спутники Starlink, чтоб не мешать астрономам наблюдать за звёздами. Компания установит на свои космические аппараты специальные «зонтики», защищающие от Солнца, передает РИА Новости.

Согласно данным, с тех пор, как в 2019 году SpaceX начала запускать в космос спутники Starlink, многие астрономы стали жаловаться на трудности, возникшие в их работе. По их словам, яркость аппаратов Starlink мешает наблюдать за звёздами.

В ответ на это SpaceX решила защитить свои спутники «зонтиками», поверхность которых покрыта светопоглощающим материалом. По словам Илона Маска, уже с девятого запуска зонтиками будут защищены все спутники.

«Мы предпринимаем ключевые шаги для уменьшения яркости спутников. (Они) должны быть намного менее заметными во время подъема высоты орбиты путем изменения положения панели солнечной батареи», — написал Маск в Twitter.

Стоит напомнить, что проект Starlink ранее подвергся критике ученых, опасающихся загрязнения орбиты. Специалисты утверждают, что спутники на орбите все время находятся под угрозой столкновения с космическим мусором. Чем больше аппаратов, тем больше столкновений, а как результат — больше космического мусора.

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