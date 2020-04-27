Скоростной интернет от Илона Маска будет запущен уже через полгода. SpaceX готовится к бета-тестированию сети Starlink, передает Хайтек+.

Согласно данным, количество спутников Starlink на орбите на сегодняшний день превышает 420 аппаратов. Технически этого количества достаточно для запуска сервиса в северном полушарии.

Для приема сигнала Маск планирует установить небольшие наземные антенны. Вероятно, они буду выступать конечными устройствами приема для клиентов. Эти антенны смогут обеспечить гигабитную скорость связи с задержкой от 25 до 35 мс, а со временем и менее 10 мс.

Напомним, на прошлой неделе SpaceX отправила в космос седьмую партию спутников Starlink. Каждая отправка является частью проекта SpaceX по развертыванию глобальной мега-группировки, которая в конечном итоге должна объединить в себе 12 000 аппаратов.

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