В США Федеральная комиссия по связи открыла для нелицензионного использования частоты в полосе 6 ГГц. Они будет задействованы для внедрения нового стандарта беспроводной связи, передает TechFusion.

Сообщается, что благодаря освободившимся частотам, домашние роутеры и точки доступа получат больше радиоволн для передачи данных. В этом диапазоне и найдет свое применение новоеое поколение беспроводной технологии — Wi-Fi 6E.

Отмечается, что скорость передачи данных в Wi-Fi 6E может достигать 9,6 Гбит/с. К концу этого года могут появиться уже первые устройства с поддержкой новой технологии. А по словам директора по маркетингу Wi-Fi Alliance Кевина Робинсона, в начале следующего года такие устройства должны выйти в широкую продажу.

Напомним, в Альянсе Wi-Fi официально запустили программу сертификации Wi-Fi 6 совместимых устройств в сетябре прошлого года. В основе Wi-Fi 6 лежит технологический стандарт 802.11ax, который, в общем-то, уже поддерживается многими устройствами, выпускаемые на протяжении последних нескольких лет.

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