В Германии определили компанию, имеющую на данный момент наибольшее количество патентов на 5G. Среди мировых техногигантов лидирует южнокорейская Samsung Electronics, передает iXBT.com.

Сообщается, что исследование было выполнено Берлинским техническим университетом и немецкой исследовательской компанией IPlytics на заказ федерального министерства экономики и энергетики Германии. При подсчётах учитывались патенты, зарегистрированные хотя бы в одной патентной организации (EPO, USPTO или PCT).

Так, больше всего семейств патентов на 5G зарегистрировано на Samsung Electronics — 1728. Компания подала заявки на патенты в 2633 семействах, а всего задекларировано 2795 семейств.

На втором месте по полученным патентам находится Nokia (1584 семейства), на третьем — LG (1415 семейств). Китайский техногигант Huawei оказался аж на четвертом месте (1274 семейства).

Напомним, в начале месяца жители Великобритании уничтожили ряд 5G-вышек в нескольких городах из-за теории о связи технологии с распространением коронавируса. Примечательно, что под раздачу попали не только 5G-вышки, но и 2G-, 3G- и 4G-оборудование.

Спустя неделю, расправу над вышками связи пятого поколения учинили в Нидерландах.

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