Благодаря разрастанию оптической сети, «Укртелеком» может больше зарабатывать на предоставлении интернет-услуг. Доход оператора от интернета за первый квартал 2020 года вырос на 7%, сообщает пресс-служба.

Согласно данным, доходы от интернет-услуг в первом квартале текущего года увеличились на 7% в сравнении с предыдущим годом и составили 521 миллион гривен. Возросло и среднее потребление трафика одним абонентом на — 25% почти до 117 Гбайт у абонентов домашнего интернета и до 235 Гбайт у пользователей оптики.

При этом общий доход «Укртелекома» в первом квартале 2020 года оказался на 5% ниже чем в прошлом году и составил 1,6 миллиарда гривен. Из них 1,3 миллиарда составил доход от телекоммуникационных услуг.

Напомним, на днях «Укртелеком» приступил к реализации проекта по предоставлению доступа к оптическому интернету в украинских сёлах. Жители Харьковской области уже подключились к сети.

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