Телеканал футбольного клуба «Шахтер» теперь доступен в сети провайдера «Воля». Уже в следующем месяце Shakhtar TV появится в пакетах других кабельных операторов, передает Телекритика.

Согласно данным, с сегодняшнего дня Shakhtar TV доступен для более чем 600 тысяч абонентов компании «Воля» через цифровое ТВ и ОТТ-телевидение в, а также в мобильном приложении «Воля ТВ». В мае охват телеканала планируют расширить — он появится в пакетах Xtra TV и других кабельных операторов.

Как сообщил директор департамента дистрибуции платных каналов и медиаплатформ «Медиа Группа Украина» Александр Ремезовский, именно МГУ будет заниматься дистрибуцией Shakhtar TV. Медиагруппа планирует обеспечить телеканалу максимально возможный охват аудитории.

Напомним, телеканал футбольного клуба «Шахтер» начал вещание 16 апреля. Канал был запущен в тестовом режиме на сервисе OLL.tv.

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