Связь 4G от Киевстар на сегодняшний день охватывает более 11 000 населенных пунктов Украины, в которых проживает 79% населения. Оператор подсчитал, какие регионы используют мобильный интернет больше всего, сообщает пресс-служба.

Согласно данным, активнее всего 4G используют в небольших селах с численностью населения 100-1000 человек. Речь идёт о населённых пунктах, в которых нет фиксированного интернета или стоимость его установки слишком высока.

«Всего за 2 года в крупных городах и селах мы дали доступ к скоростному 4G интернета для 79% населения страны. Но остается немало маленьких поселков, где мобильный интернет — это единственный способ быть онлайн. Особенно ощутима необходимость быть на связи сейчас, во время самоизоляции. Поэтому мы продолжаем активно инвестировать в сеть и запускаем 4G в населенных пунктах по всей территории Украины, не останавливая этот процесс даже во время карантина», – сообщил директор по маркетингу Киевстар Павел Даниман.

При этом в крупных городах абоненты используют примерно в два раза меньше мобильного интернета, чем в сёлах. Ведь в городах лучше развита инфраструктура фиксированного интернета. А в 5 крупнейших городах абоненты используют мобильный интернет немного больше, чем в среднем по Украине – свыше 8000 Мб.

Напомним, по подсчётам Киевстар, за месяц на карантине украинцы стали потреблять на 20% больше домашнего интернета в сети оператора. Больше всего трафика потребляют в Полтавской области — около 15 Гб в день на абонента.

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